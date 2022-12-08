ЦБ отложит до марта запрет неквалам покупать бумаги недружественных стран

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует закрепить запрет неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран указанием с 30 марта 2023 года, а не с 1 января, как предусматривала первоначальная редакция документа, опубликованная в конце сентября.

Проект указания ЦБ "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы.

Появлению проекта указания предшествовал выпуск регулятором предписания брокерам с 1 октября 2022 года не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%, с 1 ноября порог снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%, с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.

Большинство крупных брокеров вскоре после получения предписания с этими рекомендациями заявили о полном запрете неквалам торговли бумагами недружественных стран уже с 1 октября, отказались от предложенного ЦБ поэтапного в течение трех месяцев введения ограничений для этих операций неквалифицированных инвесторов из-за технической неготовности их торговых систем к введению таких ограничений.

Таким образом, ограничивающее предписание ЦБ будет продолжать действовать до момента вступления в силу указания, которое предстоит утвердить советом директоров Банка России.

Проектом указания предусмотрено, что предназначенными для квалифицированных инвесторов являются ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован в иностранном государстве, включенном в установленный распоряжением правительства перечень недружественных государств, либо в государстве, не включенном в перечень недружественных, но выплаты по условиям выпуска ценных бумаг передаются финорганизациям, зарегистрированным в недружественном государстве, или учет прав на бумаги осуществляется финорганизациями, зарегистрированными в недружественном государстве.

Кроме самих бумаг, предназначенных только для квалифицированных инвесторов, и производные финансовые инструменты, базисным активом которых они являются, могут приобретаться только этой категорией инвесторов, а также депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на такие ценные бумаги.

В обновленной редакции проекта к перечню активов, доступных только квалифицированным инвесторам, добавлены ценные бумаги, в отношении которых начата либо завершена процедура листинга исключительно на иностранной бирже, местом учреждения которой является недружественное государство, или хранение глобального сертификата выпуска которых осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве.

Проект предусматривает исключения, в соответствии с которыми некоторые категории ценных бумаг иностранных эмитентов не являются предназначенными для квалифицированных инвесторов, а значит, доступными неквалифицированным инвесторам.

Это бумаги, в том числе и депозитарные расписки, допущенные к организованным торгам российским организатором торговли на основании договора с эмитентом, которым организатору торговли предоставлены сведения о том, что более 50% его выручки или прибыли за 2021 год (если договор эмитентом заключен до вступления указания в силу) или за год, предшествующий году, в котором ценные бумаги допущены к торгам (если договор заключен после вступления указания в силу), сформированы от осуществления эмитентом деятельности на территории России или государства, являющегося членом Евразийского экономического союза.

Исключением в этом положении являются ценные бумаги или расписки, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования.

В новой редакции указания к перечню доступных неквалифицированным инвесторам иностранных бумаг добавлены акции и депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций, допущенные к публичному обращению в России за исключением ценных бумаг, впервые допущенных к организованным торгам в процессе их размещения или обращения исключительно на иностранной бирже, местом учреждения которой является недружественное государство.

Также в перечень доступных активов включены облигации иностранных эмитентов, если исполнение обязательств по ним перед владельцами облигаций (либо лицами, осуществляющими права по облигациям), права которых учитываются российскими депозитариями, осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства о безопасности, специальных экономических мерах или мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств.

После доработки проект дополнился положением, что если после вступления в силу указания основания для введения ограничений возникли в отношении ценных бумаг, допущенных к публичному обращению в России, то ограничения вступают в силу с третьего рабочего дня с момента возникновения оснований введения ограничений. При этом расчеты по заключенным до даты вступления ограничений сделкам осуществляются без ограничений.