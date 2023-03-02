ЦБ планирует подготовить новые критерии квалифицированных инвесторов в III квартале

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ запланировал завершить подготовку проекта поправок в указание №3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" в третьем квартале 2023 года.

Согласно опубликованному на сайте регулятора плану подготовки нормативных актов Банка России, в третьем квартале проект нормативного акта должен быть готов к подписанию председателем ЦБ РФ.

В нем планируется увеличить необходимый размер активов и изменить их структуру, установить требования к документам, подтверждающим наличие таких активов, а также исключить возможность присвоения статуса квалифицированного инвестора на основании высшего экономического образования как самостоятельного критерия (предусмотреть возможность его использования вместе с другими условиями для снижения требований).

Также регулятор собирается исключить из законодательства о рынке ценных бумаг привязку получения статуса квалифицированного инвестора только к определенному инструменту или перечню инструментов.

Предполагается предусмотреть формирование единых реестров лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и лиц, прошедших тестирование и получивших доступ к определенным сложным инструментам.

В середине февраля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщал журналистам, что ЦБ РФ рассчитывает к апрелю определиться с новым порогом имущественного ценза для квалифицированных инвесторов.

Новый имущественный ценз

ЦБ представил свою концепцию по совершенствованию защиты розничных инвесторов в июле 2022 года. Тогда, в частности, было сообщено о планах повысить ценз с 6 млн до 30 млн рублей. Это вызывало оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки.

По словам Мамуты, предложенный изначально вариант в 30 млн рублей вполне адекватен с точки зрения мирового опыта, но допустимо, что по итогам обсуждений с рынком может быть выбрана другая планка: "Мы сейчас находимся в диалоге с рынком, мы не исключаем, что она может быть несколько снижена. Но снижена разумно. Мы слышим контраргументы, которые заключаются в том, что если считать по накопленной (с момента установления порога в 6 млн рублей - ИФ) инфляции, она должна быть меньше. Это действительно так, но не сильно намного (в районе 24 млн рублей)".

"Рассчитываю, что до конца марта дискуссию мы с рынком по критериям завершим. По крайней мере, на уровне нашего понимания. Мы слышим аргументы рынка, нам присылают интересную аналитику, мы ее смотрим", - заявлял руководитель службы ЦБ.

Он также сообщил, что новый имущественный ценз может быть введен в два этапа: "Мы обсуждаем идею некоей этапности, то есть "шагнуть" имущественно не в один шаг, а в два. И все это будет синхронизировано с мерами по большему допуску инвесторов по образованию и по знаниям. В итоге, я уверен, все выиграют", - заявил руководитель службы ЦБ.

По словам Мамуты, реформа не будет мгновенной: предстоит "достаточно длинный переходный период", чтобы рынок успел подготовиться, инвесторы узнали о новых правилах. "Но, тем не менее, в этом году мы ее рассчитываем совершить", - сказал он.

Ранее, говоря о планах модернизировать систему квалификации, он обращал внимание: "Все так прицепились к имущественному цензу, как будто он имеет отношение к квалификации... В чем мы видим проблему? Я не помню ни одной жалобы от "квала по знаниям" или по опыту работы. Все жалобы от "квалов" - это жалобы "откваленных" по имуществу. И вопросы очень простые. "Я вообще не знал, что стал "квалом", - как правило", - говорил Мамута.

ЦБ считает необходимым расширить возможности квалификации по образованию и опыту работы. Осознанность действий инвесторов наступает примерно после года работы на рынке, до этого "они объекты для манипулирования очень легкие", это показывает поведенческое исследование, результаты которого Банк России обнародует, отмечал глава службы ЦБ.

"В совокупности если рассматривать – речь идет о существенной доводке системы, большем соответствии тому, что такое квалифицированный инвестор", - характеризовал он готовящиеся изменения.

Квалифицированный инвестор – инвестор, который подтвердил, что он понимает, как работает финансовый рынок и умеет управлять капиталом, либо имеет достаточный капитал и готов принимать на себя повышенные риски, связанные со сложными финансовыми продуктами. Такой статус дает доступ к инструментам, недоступным неквалифицированным инвесторам. В частности, ЦБ запретил брокерам с начала 2023 года исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран (большинство брокеров перестали исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку таких бумаг уже с начала поэтапного ввода ограничений, с 1 октября 2022 года).

По данным ЦБ РФ, число квалифицированных инвесторов в III квартале 2022 года достигло 520 тыс. лиц (+17% кв/кв и +72% г/г). Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов. Квалифицированные инвесторы, составляющие менее 2% от общего числа клиентов (по итогам квартала 27,3 млн лиц), владели 66% активов (совокупная стоимость активов физлиц-резидентов – 5,2 трлн рублей).