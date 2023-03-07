Минсельхоз РФ не планирует корректировать экспортную пошлину на зерно

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не планирует корректировать экспортную пошлину на зерно до конца текущего сельхозгода (по 30 июня 2023 года включительно) и увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд.

"Считаю, что пошлина сама себя регулирует, никаких корректировок до конца этого сельхозгода вносить не стоит. Пошлина должна действовать", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью "Коммерсанту", опубликованному во вторник.

По его словам, рекордный урожай прошлого года позволит вывезти серьезный объем - около 55-60 млн тонн зерна по итогам сельхозгода. "Переходящие остатки будут значительные - примерно 30 млн тонн, больше, чем среднегодовые показатели. Будем работать над их реализацией", - сказал он.

"Плавающие" пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы введены в РФ со 2 июня 2021 года. Базовая цена для расчета пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Механизм "зернового демпфера" предусматривает возврат полученных от пошлин средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Говоря о закупочных интервенциях на рынке зерна, Патрушев напомнил, что закуплено 3 млн тонн зерна, "что я считаю достаточным". "Этот механизм нужен в первую очередь для коррекции цен на зерно", - пояснил он.

Комментируя мнение аграриев о том, что цены на зерно низкие, Патрушев сказал: "Цены, наверное, всегда не очень приемлемы для тех, кто продает, и высоки для тех, кто покупает. Мы считали среднюю рентабельность по растениеводству. По итогам 2022 года без субсидий она составляет порядка 20%, с субсидиями - около 24%. Это хорошая рентабельность. Да, меньше показателей по итогам 2021 года, но тогда и цены на пшеницу на мировых рынках были выше $400 за тонну, и внутренняя стоимость зерна повыше".

Отвечая на вопрос о возврате к фиксированию цен на сахар при их росте, министр сообщил, что "сейчас такие меры не рассматриваются". "Если говорить конкретно про сахар, предварительные объемы производства в сезоне будут около 6,1 млн тонн, внутреннее потребление - 5,8 млн тонн. Соответственно, сахара хватит для обеспечения внутреннего рынка и для экспорта в страны ЕАЭС. Цены на этот продукт остаются достаточно стабильными. За последний год у производителей они выросли на 7,5%, в рознице - на 6,5%, и это ниже уровня инфляции", - сказал он.

По его словам, ведомство "не видит никаких оснований вводить меры прямого регулирования цен на сахар". "У сахарных заводов достаточно ответственная ценовая политика, - считает министр. - Не рассматриваем и применение льготы на ввоз сахара-сырца" (действовала в 2022 году в объеме 300 тыс. тонн). В следующем сезоне площади под сахарной свеклой увеличатся, и при нормальных погодных условиях ее урожай и производство будут не меньше прошлогоднего, прогнозирует он.

Министр также назвал "достаточно напряженной" ситуацию с импортной сельхозтехникой. "Почти все иностранные компании сократили участие на российском рынке, а наших объемов пока недостаточно. Есть сложности с поставками комплектующих, запчастей. Кроме того, серьезно выросла стоимость отечественной техники, и не всегда эти цены сегодня приемлемы для аграриев, - сказал он. - Необходимо применять комплексные меры, связанные как с развитием внутреннего производства, так и с частичной доступностью импорта. Запчасти должны ввозиться, потому что у аграриев в наличии много иностранной техники. Думаю, что этот сложный период мы сможем пройти, не потеряв в энергообеспеченности".