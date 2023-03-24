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Xiaomi сократила квартальную выручку на 23% из-за падения продаж смартфонов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку из-за снижения глобального спроса на смартфоны

Выручка компании в отчетном квартале упала на 23%, до 66,05 млрд юаней ($9,68 млрд). В том числе в сегменте смартфонов доходы упали на 27%.

Чистая прибыль повысилась на 28,6%, до 3,14 млрд юаней.

По итогам всего 2022 года Xiaomi сократил выручку на 14,7% - до 280,04 млрд юаней. Чистая прибыль рухнула почти в десять раз, до 2,5 млрд юаней.

Компания отдельно отметила, что выручка от зарубежных операций в прошлом году составила 137,8 млрд юаней, что составляет 49,2% от совокупной выручки Xiaomi.

Компания реализовала в прошлом году 150,5 млн телефонов против 190 млн годом ранее. По оценкам компании Canalys, Xiaomi по итогам 2022 года сохранила третье место в списке ведущих производителей смартфонов в мире с долей рынка 12,8%.

Глобальные продажи "умных" телевизоров Xiaomi в прошлом году увеличились на 0,6%, до 12,4 млн единиц, несмотря на спад всего рынка на 5,6%.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем году сократилась на 6,1% - до 79,8 млрд юаней. К платформе потребительского IoT Xiaomi подключено 589,4 млн "умных" устройств, не считая смартфонов и ноутбуков, за год показатель вырос на 35,8%.

Доходы от интернет-услуг компании в 2022 году повысились на 0,4%, достигнув 28,3 млрд юаней.

Xiaomi основана в 2010 году. Она производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Ее продукция представлена более чем в 100 странах.

С начала года капитализация Xiaomi выросла на 15,2%.

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