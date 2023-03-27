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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Бывшая российская "дочка" Bunge в 2022 г. увеличила чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" американской Bunge - "Бунге СНГ", с февраля этого года сменившая владельца, - завершила 2022 год с чистой прибылью в 3,2 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

По сравнению с предыдущим годом (1,9 млрд рублей), этот показатель вырос почти в 1,7 раза.

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Выручка компании увеличилась до 31,396 млрд рублей с 30 млрд рублей в 2021 году.

Как сообщалось, в феврале этого года "Бунге СНГ" официально сменила владельца. Им стал бизнесмен Карен Ванецян, договоренность о сделке с которым была достигнута в сентябре прошлого года. Ванецян является акционером компании "ЭксОйл групп", но сделка с Bunge - его личная инвестиция. "Бунге СНГ", которая планирует сменить название, бизнесмен владеет через ООО "Агроинвест", зарегистрированное в августе 2022 года.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Bunge работала в РФ с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом. В марте 2021 года она продала Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко. Терминал обслуживает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год.

Bunge Бунге СНГ
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