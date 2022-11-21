В России могут построить восемь новых ГЭС и шесть ГАЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В России могут быть построены восемь новых ГЭС и шесть ГАЭС, сообщил на "Атомэкспо-2022" директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.

"Восемь проектов по ГЭС и шесть проектов по ГАЭС - это то, что сейчас находится в проработке и точно будет реализовываться", - рассказал он.

В прошлом году Минэнерго сообщило о необходимости для российской энергетики наличия как минимум 5 гигаватт мощностей ГАЭС с 2035 по 2050 гг. "Мы считаем, что нельзя уже терпеть такое (их отсутствие - ИФ). Площадки примерно есть. Мы считаем, что это (должно быть сделано - ИФ) за 2035 годом, в районе 2035-2050", - говорил глава министерства Николай Шульгинов.

Он отмечал, что "хотелось бы быстрее", но в ведомстве понимают "цену вопроса и влияния на рынок".

Речь тогда шла о первой ценовой зоне и о площадках, которые ранее уже были исследованы. Шульгинов пояснял, что в Сибири площадок "пока нет, но задача поставлена".

Как сообщалось ранее, в обозримой перспективе должна быть запущена Загорская ГАЭС-2. "РусГидро" строила эту станцию мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап строительства должен был завершиться в 2013 г., второй - в 2014 г. Но в 2013 г. на электростанции произошла авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

За 2008-2013 гг. "РусГидро" успела потратить на строительство около 70 млрд руб. Компания получила страховые выплаты за аварию в размере 8,2 млрд руб., а на восстановление станции в инвестпрограмме на 2017-2021 гг. предусмотрено 5 млрд руб.

Предполагается, что планы по процессу восстановления этой ГАЭС "РусГидро" представит в 2022 году, а запуск ее намечен на январь 2024 г.