Винодельня "Юбилейная" из "Абрау-Дюрсо" в 2022 году вышла на рекордную выручку и прибыль

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Агрофирма "Юбилейная" в Краснодарском крае, которую в 2020 году приобрела группа "Абрау-Дюрсо", завершила прошлый год с рекордными финансовыми показателями.

Согласно отчетности "Юбилейной", ее выручка по РСБУ в 2022 году выросла в 1,9 раза по сравнению с показателем 2021 года, достигнув 1,019 млрд рублей. Это наибольший показатель выручки компании с момента ее создания в 2006 году. Прежде выручка агрофирмы не превышала 610,4 млн рублей, такой результат получен в 2016 году.

Чистая прибыль предприятия выросла в 7,2 раза, до рекордных 437,27 млн рублей.

Еще один актив "Абрау-Дюрсо" – винодельня "Юбилейная", купленная одновременно с агрофирмой, также продемонстрировала рост выручки в прошлом году в 1,8 раза, до 757,475 млн рублей. Вместе с тем, чистая прибыль по РСБУ снизилась почти в 2,6 раза, составив 43,12 млн рублей. Снижение показателя обусловил рост себестоимости на 19,4%, до 989,4 млн рублей, а также снижение прочих доходов в 1,7 раза, до 400 млн рублей.

Группа "Абрау-Дюрсо" в 2020 году закрыла сделку по покупке активов "Юбилейной" с 2 тыс. гектаров плодоносящих виноградников, расположенных на Таманском полуострове. Благодаря сделке площадь виноградопригодных земель ГК "Абрау-Дюрсо" выросла до 6,8 тыс. га, из них плодоносящих виноградников - 3,4 тыс. га.

Виноградники "Юбилейной" (более 3 тыс. га) расположены между Азовским и Черным морями, в центре Таманского полуострова. Климат и почвы этого региона позволяют выращивать сорта "каберне-совиньон", "мерло", "каберне-фран", "шардоне", "мускат", "пино-гри", "алиготе", а также виноград отечественной селекции "рубин голодриги", "достойный", "виорика".

Производственные мощности винодельни "Юбилейная" составляют более 25 млн бутылок тихих и игристых вин в год. В 2022 году "Абрау-Дюрсо" выпустило на "Юбилейной" первую линейку продукции под собственным брендом.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2021 году ее выручка увеличилась на 15%, до 10,15 млрд рублей, чистая прибыль - на 18%, до 1,3 млрд рублей. Продажи выросли на 11,8%, до 45,9 млн бутылок, в том числе, продажи алкогольной и безалкогольной продукции собственного производства - на 12%, до 44,6 млн бутылок.

Помимо виноделия компания развивает другие направления, диверсифицируя бизнес: туризм, производство крепких и безалкогольных напитков, пищевых масел, косметики.