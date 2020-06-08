Бывший владелец агрофирмы "Юбилейная" пойдет под суд за ущерб на 1 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу предпринимателя Асланбия Нагоя о преднамеренном банкротстве агрофирмы "Юбилейная" (владеет более 2,5 тыс. га виноградников на Таманском полуострове). Дело передано в суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Бывший руководитель и совладелец группы винодельческих компаний Асланбий Нагой обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия и обвинения, Нагой умышленно вывел активы агрофирмы "Юбилейная" (Темрюкский район Краснодарского края) и сам инициировал ее банкротство, чем причинил крупный ущерб интересам государства и кредиторам. "Совокупный ущерб, в том числе в результате неуплаты налогов, составил более 905 млн рублей. С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемого и контролируемых им организаций наложен арест на сумму более 1 млрд рублей", - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Расследование велось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что обвиняемый, являясь учредителем и руководителем винодельческого предприятия, привлек кредитную линию, получил сырье и выпустил продукцию. Однако полученные доходы обратил в свою пользу через аффилированных лиц. Из-за этого предприятие не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате налогов.

По данным следствия, причиненный материальный вред возмещен в полном объеме. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога.

Адвокат Нагоя Азамат Меретуков сообщил "Интерфаксу", что первое судебное заседание по делу назначено на 25 июня в Темрюкском районном суде.

"Сейчас могу сообщить только то, что мой подзащитный не признавал и не признает вины в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ", - сказал Меретуков.

Агрофирма "Юбилейная" была создана в 2011 году в Краснодарском крае. Ей принадлежат более 2,5 тыс. гектаров на Таманском полуострове. Вместе с винодельней "Юбилейная", которая в настоящее время находится в стадии банкротства, входит в одноименную группу.

Нагой владел 100% долей ООО "Агрофирма "Юбилейная"" до марта 2020 года. В настоящее время основным бенефициаром группы компаний выступает предприниматель Евгений Прокофьев через подконтрольные ему московские ООО "Техностанкомаш" и ООО "Русская винотека".

Как сообщалось, Нагой в сентябре 2019 года в инстаграме выставил на торги свои активы за 6 млрд рублей. Так, на продажу было выставлено имущество ООО "Агрофирма "Кубань", имущество ООО "Агрофирма "Юбилейная", а также производство тихих и шампанских вин мощностью 42 млн бутылок в год - ООО "Винодельня "Юбилейная". Итоги продажи объявлены не были.

В мае 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев в отношении ООО "Винодельня "Юбилейная". Позже оно неоднократно продлевалось.

С заявлением о собственном банкротстве предприятие обратилось в суд 20 февраля 2019 года. При обращении в арбитражный суд должник указал на наличие неисполненных денежных обязательств перед кредиторами в сумме 3 млрд 351,785 млн рублей на дату подачи заявления, отмечалось в документах.

В настоящее время ходатайства о включении в реестр требований кредиторов предприятия подали более 10 заявителей, в том числе банк "Кубань кредит", Райффайзенбанк, ИФНС России по Темрюкскому району Краснодарского края, ООО "Юг Бизнес Центр", ООО "АмА-Дон", "Компания АПИ "Гарант", ООО "Югснабресурс".