Годовая чистая прибыль SFI по МСФО выросла в 1,5 раза, до 6,1 млрд рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывший "Сафмар финансовые инвестиции") по МСФО (аудированные данные) в 2022 году составила 6,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 47% с 4,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе SFI .

Прибыль на акцию составила 126,53 рубля против 83,54 рубля годом ранее.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход в 2022 году увеличился на 20%, до 15,8 млрд рублей с 13,2 млрд рублей в 2021 году.

За прошлый год активы холдинга выросли до 229,9 млрд рублей с 217,1 млрд рублей (+6%).

В консолидированной МСФО холдинга SFI учитываются показатели 100%-ной дочерней лизинговой компании ПАО "Европлан", а также в соответствии с долями владения показатели САО "ВСК" (SFI принадлежит 49%) и ООО "Регион Эстейт", который развивает игровой сервис GFN.RU (SFI принадлежит 51%). SFI также владеет 11,18% акций ПАО "РуссНефть" и 10,37% акций ритейлера ПАО "М.Видео", которые учитываются в отчетности холдинга как финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости.