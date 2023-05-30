SFI получила 6 млрд рублей квартальной чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль на уровне 6 млрд рублей против убытка в размере 1,6 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Прибыль на акцию составила 126,1 рубля по сравнению с убытком в 29,3 рубля в первом квартале 2022 года.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход составили 9,8 млрд рублей против 322 млн рублей за аналогичный период 2022 года.

Активы холдинга выросли за первый квартал до 236 млрд рублей с 229,9 млрд рублей.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,3% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,7% - другим акционерам (в том числе 10,7% акций находятся в свободном обращении). Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% в "Регион Эстейт", которая развивает игровой сервис GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".