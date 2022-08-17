Акционеру "Европлана" рекомендовали направить 1,5 млрд рублей на дивиденды

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров лизинговой компании (ЛК) "Европлан" рекомендовал единственному акционеру общества выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 1,5 млрд рублей, сообщается в информации компании.

Совет директоров также принял решение скорректировать стратегические годовые цели на 2022 год, не раскрыв содержание изменений.

По результатам 2021 года "Европлан" выплатил дивиденды в размере более 2 млрд рублей.

ЛК "Европлан" на 100% принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй").

"Европлан" создан в 1999 году, он оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 84 офиса во всех федеральных округах.