Минсельхоз отметил рост кредитования сезонных полевых работ к 22 марта почти на 23%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 22 марта направили на кредитование сезонных полевых работ 242,2 млрд рублей, что на 22,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 160,7 млрд рублей (129,1 млрд рублей год назад), Сбербанк - 81,5 млрд рублей (68,2 млрд рублей).

По итогам 2022 года предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на 1 трлн 158,8 млрд рублей. В том числе Россельхозбанк предоставил 761,8 млрд рублей, Сбербанк - 397 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2021 году на эти цели было выдано 869,6 млрд рублей кредитов: Россельхозбанк предоставил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.