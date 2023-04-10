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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Кредитование сезонных полевых работ в России к 5 апреля выросло на 10,5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала 2023 года к 5 апреля направили на кредитование сезонных полевых работ 280,8 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 194,4 млрд рублей (170,7 млрд рублей год назад), Сбербанк - 86,4 млрд рублей (83,4 млрд рублей).

По итогам 2022 года предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на 1 158,8 млрд рублей. В том числе Россельхозбанк предоставил 761,8 млрд рублей, Сбербанк - 397 млрд рублей.

В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов: Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.

Минсельхоз Россельхозбанк Сбербанк
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