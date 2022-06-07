Общие сборы российских страховщиков сократились на 1,6% в первом квартале

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Общие сборы российских страховщиков в I квартале 2022 года сократились на 1,6% в годовом исчислении и составили 452,3 млрд рублей, сообщил Банк России в квартальном обзоре ключевых показателей деятельности страховых компаний.

Общий объем выплат по договорам страхования за тот же период увеличился на 8,7% и составил 201,4 млрд рублей. "Рост выплат наблюдался во всех основных сегментах рынка", - отмечает ЦБ.

Основное падение страховых сборов наблюдалось "по видам страхования, связанным с кредитованием физических лиц, а также по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), несмотря на то, что ухудшение внешних условий начало оказывать влияние на экономическую динамику и активность банков только в марте. При этом все основные имущественные виды страхования и ОСАГО выросли", сообщает ЦБ.

Максимальное снижение взносов пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней и инвестиционное страхование жизни. Поддержку рынку оказал рост сегментов страхования автокаско и добровольного медицинского страхования (ДМС), говорится в обзоре.