Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктической зоне РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил комплекс мер по минимизации загрязнения Арктической зоны России, сообщается на сайте российского кабинета министров в воскресенье.

В план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством.

"Так, Минстрою, Минэнерго и региональным властям нужно будет принять меры по сокращению использования угля и мазута в качестве топлива и модернизации котельных и ТЭЦ для перевода их на природный газ, биотопливо или древесные пеллеты и щепу", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Минэнерго необходимо разработать планы по стимулированию перехода автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта на газомоторное топливо.

Минстрой и власти регионов, входящих в Арктическую зону, также должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений, говорится в сообщении. Одно из двух направлений данной работы касается очистки бытовых канализационных стоков населённых пунктов, другое включает в себя приём и очистку сточных вод с судов, заходящих в арктические порты.

Ещё одно мероприятие комплекса - проработка предложений по увеличению платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в акватории морей и рек. Ответственные за это направление - Минприроды, Росприроднадзор, Минэнерго и региональные власти.

Как отмечается в сообщении, утверждённый комплекс мероприятий - часть единого плана по реализации Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Подчеркивается, что "реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов".