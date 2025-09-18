Поиск

Федеральный проект "Генеральная уборка" получит более 140 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU -На реализацию федерального проекта "Генеральная уборка" до 2030 года планируется выделение более 140 млрд рублей, сейчас формируется список из 50 объектов, подлежащих ликвидации в горизонте 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает телеграм-канал правительства.

"Для выполнения задач, поставленных президентом, и обеспечения благоприятных условий жизни людей на территории нашей страны мы продолжаем работу по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Работы ведутся в нескольких направлениях. Формируется перечень 50 объектов, подлежащих ликвидации в горизонте 2030 года", - сказал Патрушев.

"Кроме того, важно завершить 3 крупнейших проекта - это очистка от накопленных отходов бывших промышленных площадок "Усольехимпрома", Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также полигона "Красный Бор". Всего до 2030 года на реализацию федерального проекта "Генеральная уборка" планируется выделение более 140 млрд рублей", - отметил он.

Сейчас Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят оценку негативного влияния на окружающую среду опасных объектов в регионах России. На основании полученных данных формируется перечень объектов, приоритетных для ликвидации.

Федеральный экологический оператор госкорпорации "Росатом" занимается ликвидацией трех крупнейших объектов в Иркутской и Ленинградской областях. Также с этого года компания приступила к проектированию защитных сооружений на Комсомольском сернокислотном заводе.

Кроме того, на совещании, которое провел Патрушев, обсуждался вопрос расчистки акваторий от затонувших судов. В 2025 году на Дальнем Востоке будет утилизировано 5 объектов. Патрушев поручил Минтрансу, Росморречфлоту и Минприроды совместно с дальневосточными регионами до конца года сформировать пообъектный план подъема судов до 2030 года и приступить к его реализации.

Дмитрий Патрушев Минприроды Росатом Минтранс Роспотребнадзор Росприроднадзор Усольехимпром
В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

