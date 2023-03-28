Альфа-банк намерен подать заявление о банкротстве "Связного"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Альфа-банк намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ООО "Сеть Связной", говорится в сообщении, опубликованном на Федресурсе.

Ранее о намерении инициировать банкротство сообщали сам "Связной", а также АО "Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк", Совкомбанк и ряд ИП. В начале марта Арбитражный суд Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя Петра Колотилина возбудил дело о банкротстве ООО "Сеть Связной".

Альфа-банк 22 марта подал два иска к "Связному" на общую сумму 8,2 млрд рублей (7,7 млрд рублей и 548,6 млн рублей). Ответчиком по искам выступает DTSRetail (владеет 69,25% ритейлера), "Связной" - третьим лицом. Ко второму иску в качестве третьего лица также привлечено российское юрлицо южнокорейского производителя электроники Samsung - ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани". Оба иска поданы к DTSRetail как к поручителю по кредитам, которые банк выдал "Сети Связной", писала газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Альфа-банка.

В июле 2022 года банк уже подавал иски к "Связному" и DTSRetail Ltd. - о взыскании с ритейлера 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. Однако в ноябре стороны договорились о мировом соглашении.

Помимо Альфа-банка, иски к ритейлеру подавали и другие компании. Так, в январе 2023 года суд решил взыскать со "Связного" в пользу дистрибьютора "Мерлион" (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск "Вымпелкома" о взыскании со "Связного" 839 млн рублей авансового платежа. В июне 2022 года иск к "Связному" на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк из-за просрочки по обязательствам (в декабре производство по этому иску было прекращено).

В марте 2023 года иск к "Связному" подало ООО "ТФН" (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров и т.д.) на сумму 308,6 млн рублей.

В середине марта в "Связном" сменилось руководство: президентом компании вместо Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО "Связной банк" Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в "Связном", писала газета "Коммерсантъ". В новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина "будет стабилизация бизнеса компании", говорилось в письме сотрудникам "Связного", на которое ссылалась газета.

"Связной" - ритейлер цифровой техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.