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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

ТВК "Авиапарк" намерен инициировать банкротство сотового ритейлера "Связной"

ТВК "Авиапарк" намерен инициировать банкротство сотового ритейлера "Связной"
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк" намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ООО "Сеть Связной", говорится в сообщении, опубликованном на Федресурсе.

В начале октября 2022 года о намерении инициировать банкротство "Связного" также сообщал Совкомбанк, которому ритейлер задолжал 2,5 млрд рублей.

Ранее Совкомбанк подавал иск к "Связному" на указанную сумму в связи с просрочкой обязательств. Кроме того, к ритейлеру подавал иск Альфа-банк на сумму 6 млрд рублей по аналогичной причине. В ноябре и декабре производство по этим делам судом было прекращено.

Еще один крупный иск к "Связному" - на 839 млн рублей - подавал сотовый оператор "Вымпелком", требуя взыскать с ритейлера авансовый платеж. В начале декабря суд удовлетворил иск "Вымпелкома".

"Связной" - ритейлер мобильной техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.

Авиапарк Связной
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