"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Сеть Связной" намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, говорится в сообщении, опубликованном на Федресурсе.

Среди кредиторов ритейлера в сообщении указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО "Мерлион", ООО "РБ Факторинг", "Вымпелком".

В январе о намерении инициировать банкротство ритейлера сообщило АО "Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк", а в октябре 2022 года - Совкомбанк.

В 2022 году к "Связному" было подано несколько крупных исков. Так, в январе 2023 году суд решил взыскать со "Связного" в пользу дистрибьютора "Мерлион" (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск "Вымпелкома" о взыскании со "Связного" 839 млн рублей авансового платежа.

В июле Альфа-банк подал иски к ООО "Сеть Связной" и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с ритейлера 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск к "Связному" на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк - также из-за просрочки по обязательствам. Однако в ноябре и декабре производство по этим искам было прекращено. Причины таких решений не назывались.

"Связной" - ритейлер мобильной техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.