В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

Логотип Eli Lilly Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В США "из-за предосторожности" приостановлен набор добровольцев для участия в экспериментальном лечении от COVID-19 при помощи комбинации двух препаратов - ремдесивира и сыворотки с антителами от Eli Lilly, сообщает Associated Press.

Компания-разработчик Eli Lilly подтвердила паузу в исследованиях, но не раскрыла причину этого шага, ограничившись заявлением о том, что приоритетом для компании является безопасность. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, спонсирующий исследования, отказался от комментариев.

Associated Press отмечает, что испытания приостановил не государственный регулятор, а спонсор исследований, поэтому пауза, скорее всего, продлится недолго.

Приостановленное исследование под названием ACTIV-3 началось в августе. В нем участвуют около 10 тыс. пациентов, находящихся в стационарах, из США, Дании и Сингапура. Все участники исследования получают ремдесивир, который уже получил экстренное разрешение на использование в Соединенных Штатах, а также препарат из антител, который разрабатывает американская Eli Lilly совместно с канадской компанией AbCellera, либо плацебо.

Препарат Eli Lilly - аналог лекарства Regeneron, которым лечили президента США Дональда Трампа. В основе обоих - нейтрализующие антитела к коронавирусу, но препарат от Eli Lilly содержит только один тип антител, а лекарство от Regeneron - два. И Eli Lilly, и Regeneron Pharmaceuticals уже обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой выдать разрешение на экстренное использование их препаратов от COVID-19, хотя исследования еще не завершены.

Днем ранее в США были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson по причине "необъяснимой болезни" у одного из участников испытания.