В США выдано экстренное разрешение на "коктейль" от COVID-19 производства Eli Lilly

Однократное введение препарата с антителами помогает в лечении легких случаев

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) сообщило, что выдало экстренное разрешение на применение коктейля из антител для лечения коронавирусной инфекции. Средство разработано компаней Eli Lilly.

Речь идет об однократной инъекции бамланивимаба и этесевимаба, которые вводятся одновременно. Коктейль рекомендован для лечения взрослых и детей старше 12 лет или с массой тела от 40 кг, которые получили положительный тест на коронавирус и для которых высоки риски развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. В том числе коктейль рекомендован для пациентов от 65 лет и старше и тем, у кого определенные хронические заболевания.

Клинические испытания показали, что однократная внутривенная инфузия коктейля значительно снизила для заразившихся риски госпитализации и смерти в течение последующих 29 дней по сравнению с группой, которая получала плацебо. Исследование применения коктейля будут продолжены, отметил регулятор.

Для лечения больных COVID-19, которые уже госпитализированы, и для тех, которым требуется кислородная терапия, новый коктейль пока не разрешен.

Новость о решении FDA в отношении коктейля от Eli Lilly поступила на следующий день после новости об отставки главного финдиректор компании Джоша Смайли. Он ушел после того, как внутренняя проверка выявила, что у него были недопустимые личные отношения с коллегами. Эти отношения, впрочем, не касались деловые и финансовые вопросы.

Смайли работал в Lilly с 1995 года, а финдиректором стал в 2018 году.

Он уйдет, отказавшись от денежного вознаграждения за 2020 год в размере $1 млн, от поощрения в виде акций, полученного в 2018-2020 годы в размере $3 млн, а также всех других нынешних и будущих вознаграждений в виде акций на общую сумму более $20 млн. Кроме него компанию никто не покинет, сообщила Dow Jones представитель компании.