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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Строившая Крымский мост "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга ликвидируется

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ключевая компания проекта строительства Крымского моста - ООО "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга - ликвидируется. Как следует из данных ЕГРЮЛ, соответствующее заявление было подано в ФНС в начале 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту

Юрлицо находится в процессе плановой ликвидации в связи с завершением работ в рамках проекта, сообщил "Интерфаксу" близкий к компании источник. Ликвидатором значится Игорь Сталоверов, сменивший Александра Островского на должности гендиректора компании еще в ноябре 2021 года.

"Мост давно построен. Так как это специальная проектная компания, которая была создана именно под этот проект, в ней нет необходимости", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

В процессе ликвидации с начала апреля 2022 года находится и основное юрлицо холдинга СГМ - ООО "Стройгазмонтаж", на балансе которого "СГМ-Мост" числился до начала лета 2019 года, пока его не выкупил Аркадий Ротенберг, возглавлявший совет директоров СГМ.

Холдинг СГМ, из капитала которого Ротенберг в конце 2019 года вышел, был сформирован им на основе строительных активов "Газпрома" - "Ленгазспецстрой", "Спецгазремстрой", "Краснодаргазстрой", "Волгогаз", которые были проданы концерном в 2008 году. В 2017 году СГМ достиг максимального оборота в 362 млрд рублей. В 2021 году СГМ вошел в состав строительного гиганта "Газстройпром", который объединил компании, обслуживающие инвестиционные проекты "Газпрома".

"СГМ-Мост" был учрежден в 2015 году для управления проектированием и строительством моста через Керченский пролив.

"Создание отдельной компании, ориентированной на конкретный инфраструктурный проект, позволило сконцентрировать необходимые ресурсы и повысить эффективность строительства самого длинного моста в России и Европе. В команду "СГМ-Моста" вошли лучшие профессионалы отрасли с опытом работы в группе компаний "Стройгазмонтаж", а также других крупных инфраструктурных компаниях России, таких как "Мостотрест", "Стройтрансгаз", "Тоннели-дороги", "Корпорация Инжтранстрой", "УСК Мост" и других. За короткий срок "СГМ-Мост" стала одним из ведущих предприятий в строительной отрасли России", - говорил "Интерфаксу" представитель Ротенберга в середине 2019 года.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Стоимость его строительства составила около 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Установка автодорожной арки Крымского моста

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Арки - самые большие элементы строящегося транспортного перехода - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня водыМорская операция по транспортировке арки от технологической площадки на востоке Крыма началась утром 11 октябряИз-за установки автодорожной арки судоходство по Керчь-Еникальскому каналу ограничили на трое сутокВ четверг, 12 сентября, массивную конструкцию весом около 5,5 тысячи тонн подняли на проектную высоту в 35 метров при помощи 12-ти домкратов общей грузоподъемностью почти восемь тысяч тонн, в ночь на пятницу арку закрепляли на опорахСтроители провели операцию за 54 часа вместо отведенных на нее 72 часов. В августе была доставлена и установлена на фарватер первая арка - железнодорожная - весом 6 тысяч тонн. Тогда операция заняла 66 часов.Девятнадцатикилометровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит Крым с остальной Россией автомобильной и железной дорогой. Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.
Арки - самые большие элементы строящегося транспортного перехода - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды
Крымский мост СГМ ФНС Игорь Сталоверов Аркадий Ротенберг СГМ-Мост
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