Холдинговая компания "Циан" подала апелляцию на решение NYSE о делистинге акций компании

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Cian PLC, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан", 28 марта подала апелляцию на решение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) о делистинге акций компании, говорится в ее сообщении.

NYSE 15 марта уведомила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc.

В сообщении отмечается, что рассмотрение апелляции может состояться не менее чем через 25 дней после ее подачи. Процедура делистинга ценных бумаг компании будет приостановлена до завершения процесса.

"Мы считаем, что компания полностью соблюдала и продолжает соблюдать все обязательства по отчетности, а также качественные и количественные критерии листинга NYSE и выполнила все дополнительные запросы NYSE о раскрытии информации после приостановки торгов (акциями компании - ИФ) 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении Cian.

Помимо NYSE, 15 марта биржа Nasdaq также уведомила о делистинге с 24 марта акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Уведомления получили Headhunter, Ozon, Qiwi, "Яндекс". Эти компании уже подали апелляции на решения биржи о делистинге.