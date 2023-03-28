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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

"Вымпелком" в феврале-марте выкупил евробонды VEON номиналом $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в феврале-марте 2023 года осуществило выкуп еврооблигаций VEON Holdings B.V. общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей, сообщается в отчете российской компании.

Также в этот период был осуществлен выпуск биржевых и коммерческих облигаций общей номинальной стоимостью 119,3 млрд рублей со ставками купона от 7,30% до 11,35% годовых и сроками погашения c 2026 по 2030 год.

Телекоммуникационный холдинг VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против РФ. Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON было условием согласования властями сделки по продаже его российской "дочки", "Вымпелкома". В феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов.

Всего у VEON в обращении находились 8 выпусков евробондов, пять из них номинированы в долларах и три в рублях. В феврале "Алор брокер" предложил российским держателям долларового выпуска с погашением в 2023 году выкуп евробондов по цене 92,82% номинала или обмен их на новые биржевые облигации "Вымпелкома". Затем такое же предложение (оно является необязывающим) было сделано и держателям остальных выпусков.

Инвесторам были предложены следующие цены выкупа: для долларовых евробондов-24 – 90,94% номинала, для долларовых евробондов-23 – 92,71% номинала, для долларовых евробондов-25 – 88,14% номинала, для долларовых евробондов-27 – 79,57%, для рублевых евробондов с погашением в июне 2025 года – 85,35%, для рублевых евробондов с погашением в сентябре 2025 года – 85,17%, для рублевых евробондов-26 – 86,61%. Владельцы всех выпусков также могли выбрать вариант с обменом евробондов на новые биржевые облигации "Вымпелкома".

Заключение сделок для евробондов, номинированных в долларах, проходило с 27 февраля по 15 марта включительно. Расчеты производились в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки. Период заключения сделок для рублевых евробондов был установлен со 2 марта по 31 марта включительно.

VEON Вымпелком Минцифры
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