Минцифры допустило выкуп евробондов VEON у российских держателей в ближайшие месяцы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские держатели евробондов VEON могут рассчитывать на их выкуп в ближайшие месяцы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, выкуп, который был условием утверждения сделки по продаже "Вымпелкома" российскими властями, может быть произведен в течение 1-2 месяцев, а дальше сама сделка "либо состоится, либо нет".

VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Предполагается, что холдинг выручит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

Как сообщил министр журналистам в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности", правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку на условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. При этом условия должны быть едиными для всех держателей облигаций, подчеркнул министр.

Сам выкуп может состояться в ближайшие два месяца, сказал министр.

"Я думаю, что сроки будут предельно короткими. Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет", - сказал он. Ранее сообщалось, что сделка по продаже холдингом VEON российского телеком-оператора сразу вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Так, Минфин требовал обеспечения исполнения обязательств перед отечественными держателями еврооблигаций VEON. Некоторые из них, включая компанию "Лидер" (управляет активами НПФ "Газфонд"), начали судебные разбирательства в РФ против "Вымпелкома", требуя исполнить обязательства по евробондам VEON. При этом "Лидер" просил суд в качестве обеспечительной меры запретить продажу "Вымпелкома", пока российские владельцы евробондов VEON не получат гарантий выплат, но это ходатайство было отклонено.

Сейчас VEON не может доводить выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против РФ.

В ноябре VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций перенести срок их погашения на 8 месяцев. Холдинг упоминал о том, что оплата сделки по продаже "Вымпелкома" будет произведена в виде переноса на него части облигационного долга VEON. Схема, предложенная VEON и одобренная держателями евробондов и лондонским судом, предполагает возможность выкупа долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2023 году по цене 102% номинала, а также выплату накопленного купонного дохода.