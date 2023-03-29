Минсельхоз отреагировал на планы прекращения экспорта зерна из РФ компанией Cargill

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill экспорта зерна из России не отразится на его объемах, считают в Минсельхозе РФ.

Ведомство получило уведомление ООО "Каргилл" о прекращении в новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2023 года) экспорта зерна из РФ.

"Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться", - говорится в заявлении Минсельхоза.

Ведомство подчеркивает, что готово к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками, отмечается в сообщении.

Как пишет в среду РБК, о своих планах компания уведомила первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут. В письме сообщается, что в следующем сельскохозяйственном сезоне ООО "Каргилл" не планирует осуществлять экспорт зерна из России. При этом она пообещала, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены "в полном объеме в соответствии с существующей квотой".

Кроме того, российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении "каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается".

Компания Cargill

Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным одного из участников зернового рынка, компания в текущем сельхозгоду вывезет около 2,2 млн тонн, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров. На долю лидера - компании "РИФ" - приходится 18%. Источник полагает, что Cargill принял решение свернуть экспорт зерна из России на фоне усилившегося регулирования и давления на этот рынок со стороны государства.

По данным Союза экспортеров зерна, на долю Cargill в прошедшем сельхозгоду пришлось 1,5 млн тонн, или 3,9% от всего экспорта российского зерна (он составил тогда 38,1 млн тонн). Причем последние три года доля компании в экспорте снижалась: в 2018/2019 сельхозгоду на ее долю приходилось 5,4% экспорта, или 2,3 млн тонн.

"Cargill принял решение о закрытии одного из бизнес-направлений, но не уходе с российского рынка", - заявил предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, у компании диверсифицированный капиталоемкий бизнес в России, который включает в себя несколько перерабатывающих производств. В ситуации геополитической напряженности Cargill решил пересмотреть свой портфель российских активов и избавиться от потенциально проблемных.

"Зерновой бизнес стал чрезмерно политизированным и рискованным. В этом сезоне мы неоднократно сталкивались с ситуациями дискриминации не только российских экспортеров, но и международных компаний, торгующих российским зерном. Полагаю, взвесив все за и против, компания приняла решение минимизировать риски и избавиться от потенциально токсичного бизнеса", - сказал он.

Глава союза считает, что закрытие Cargill зернового трейдинга не повлияет на общие объемы российского экспорта. "Компания входит в число крупных экспортеров, но все-таки не в топ-5, который вывозит основной объем. Учитывая плановое снижение урожая в следующем сезоне, уход одного из игроков даже упростит ситуацию для оставшихся, позволив некоторым из них не потерять объем бизнеса в натуральном выражении", - добавил Зернин.

Cargill работает в РФ с 1991 года. Кроме экспорта зерна и подсолнечника, занимается производством и торговлей растительными маслами и жирами, патокой, крахмалопродуктами и другими пищевыми ингредиентами, кормами для животных. Заводы компании работают в Волгоградской и Тульской областях.

В зерновое подразделение группы входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области.

В марте прошлого года компания заявила, что прекращает инвестиции в РФ. Ее предприятия продолжат работу.