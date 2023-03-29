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Viterra вслед за Cargill собирается прекратить экспорт российского зерна

Viterra вслед за Cargill собирается прекратить экспорт российского зерна
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Один из ведущих мировых зернотрейдеров - компания Viterra планирует прекратить экспорт российского зерна. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их мнению, уход Viterra усиливает неопределенность в отношении будущих поставок урожая из черноморского региона.

"Без комментариев", - заявили "Интерфаксу" в компании "Витерра Рус" на просьбу прокомментировать это сообщение.

Viterra может стать вторым мировым зернотрейдером, который заявляет о намерении выйти из торговли российским зерном. Накануне соответствующее уведомление в Минсельхоз РФ направила "дочка" американской Cargill. Она сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне (начнется 1 июля 2023 года) не планирует экспортировать зерно из России. При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены в полном объеме.

В свою очередь, Минсельхоз заявил, что прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill экспорта зерна из России не отразится на его объемах. "Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться", - говорилось в его заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что готово к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками, отмечалось в сообщении.

Согласно отчету ООО "Витерра Рус", в 2022 году компания увеличила выручку на 15,7%, до 80,7 млрд рублей (без НДС) с 69,9 млрд рублей годом ранее. Основная доля выручки пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло, масличный лен.

Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей в 2021 году.

Viterra Витерра Рус Cargill Минсельхоз РФ
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