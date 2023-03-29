В InfoLine отметили рост онлайн-продаж в России в 2022 году на 38,8%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году объем рынка онлайн-продаж в России с учетом трансграничной торговли вырос на 38,8% и составил 5,69 трлн рублей, подсчитали аналитики InfoLine (данные включают только продажи материальных товаров и не включают доставку готовой еды).

В частности, продажи трансграничного сегмента за год снизились на 11,1%, до 400 млрд рублей, в то время как продажи в российских интернет-магазинах выросли на 45%, до 5,29 трлн рублей.

Лидерами рынка в прошлом году стали Wildberries и Ozon, они заняли 24,8% и 14,3% в структуре онлайн-продаж.

Третье и четвертые позиции поделили между собой ритейл-активы "Яндекса" (включают "Яндекс Лавку", "Яндекс Маркет" и доставку из торговых сетей в "Яндекс Еде") и ритейл-активы Сбера (включают "СберМегаМаркет", "Сбермаркет", "Самокат", "СберЕаптека", "Сберлогистика", "Сберавто"), заняв 5,5% и 5,2% рынка соответственно.