АКИТ оценила в 39% рост объема интернет-торговли в РФ за восемь месяцев

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Объем интернет-торговли в РФ в январе-августе 2022 года составил 3,08 трлн рублей, что на 39% выше аналогичного показателя прошлого года, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"По нашей статистике с января по август оборот в e-commerce, именно интернет-продаж, составил 3 трлн 082 млрд рублей. Это на 39% больше, чем было за этот период в 2021 году", - сказал он, выступая во вторник на форуме Ecom Retail Week-2022.

По итогам 2022 года АКИТ прогнозирует достижение оборота в e-commerce в около 5 трлн рублей, отметил он. Это соответствует росту на 39% относительно прошлого года, когда оборот составил 3,6 трлн рублей.

"У нас всегда второе полугодие, оно является более активным, более интенсивным, там новогодние праздники начиная с "черной пятницы" ноябрьской, заканчивая декабрем. Некоторым компаниям этот период делает до 30% продаж в принципе годовых. Я думаю, что мы под 5 трлн точно увидим параметр к концу года по обороту", - прокомментировал свой прогноз Соколов.

Ранее АКИТ также давала прогноз по доле e-commerce в общем объеме розничной торговли РФ по итогам текущего года на уровне 11,2% (в прошлом году показатель составил 9,2%). Выступавший на форуме замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов скептически отнесся к таким оценкам, заявив, что "слабо верит" в достижение такого уровня. Позднее в кулуарах форума он сказал журналистам, что тем не менее отрасль в этом году будет стремиться к достижению доли порядка 10%, что соответствует показателю развитых стран, отказавшись от более точных прогнозов.

В рамках дискуссии глава АКИТ затронул тему параллельного импорта, посетовав на то, что к моменту, когда в перечень товаров, разрешенных к ввозу без разрешения правообладателя в РФ, вносятся изменения, онлайн-ритейлеры успевают законтрактовать отдельные бренды. Их исключение из перечня грозит срывом контрактов, в связи с чем Соколов предложил Минпромторгу предусмотреть переходный период для ввоза в РФ товаров, которые было решено больше не поставлять по параллельному импорту.

АКИТ также в очередной раз выступил за расширение категорий товаров, допущенных к онлайн-продаже, в первую очередь, за счет алкогольных напитков. Евтухов на это предложение заметил, что вопрос находится в компетенции Минфина, но, насколько ему известно, дискуссия все еще продолжается.

Как сообщалось, первый эксперимент по онлайн-продаже алкоголя предполагается провести на специализированном сайте "Почты России" с российским вином. Эксперимент планировалось начать весной этого года, но он был отложен из-за разногласий в ведомствах (против, в частности, выступает Минздрав). Новую возможную дату запуска эксперимента недавно назвал глава "Почты" Максим Акимов в интервью телеканалу РБК, сообщив, что продажи могут стартовать в апреле 2023 года.