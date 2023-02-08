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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

В декабре в России онлайн-продажи выросли на 15% к ноябрю

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России в декабре 2022 года объем интернет-продаж увеличился на 15% по сравнению с показателем за ноябрь, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).

Динамика рынка существенно ускорилась: в ноябре по сравнению с октябрем рост составлял 7,9%.

Онлайн-продажи в декабре по сравнению с декабрем 2021 года снизились на 3,6%.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли увеличилась до 9,2% с 8,3% в декабре 2021 года.

Лидерами рынка оставались Ozon, Wildberries и "Ситилинк": их доля в общем объеме интернет-продаж составила 39,4% (43,2% в ноябре). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (14,2%), обувь (6%), компьютеры (4,2%), игры и игрушки (3,6%), бытовые электротовары (3,5%).

Росстат Ozon Wildberries Ситилинк
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