ADNOC запустит первую высокоскоростную водородную АЗС на Ближнем Востоке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Нефтегазовая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) сообщила, что начала строительство первой на Ближнем Востоке высокоскоростной водородной заправочной станции в эко-городе Масдар.

Строительство АЗС завершится в конце 2023 года. Станция будет производить водород из воды с использованием электролизера, работающего от экологически чистой электроэнергии.

"Водород, не создающий выбросов углекислого газа, может увеличить дальность пробега транспорта и сократить время заправки по сравнению с электромобилями", - отмечается в сообщении.

Партнерами проекта стали Toyota и Al Futtaim Motors, которые для тестирования АЗС предоставят парк автомобилей с водородным двигателем. Пилотная программа поможет ADNOC понять, как лучше использовать высокоскоростные водородные заправки в проектах по поддержке Национальной водородной стратегии ОАЭ.

Вторая строящаяся АЗС в районе Golf City в Дубае будет оснащена стандартной системой заправки водородом.

ADNOC выделила $15 млрд на проекты по продвижению низкоуглеродного производства, инвестируя в том числе в альтернативные источники энергии и технологии декарбонизации. Цель компании - снизить углеродоемкость на 25% к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

В июле 2023 года ОАЭ дополнили Национальную энергетическую стратегию новыми целями, среди которых - к 2031 году производить 1,4 млн тонн водорода в год и вывести страну в число крупнейших его производителей.

Масдар Сити - город, строящийся в 17 км от Абу-Даби, включает в себя кластер экологически чистых технологий и жилую зону. Городские инициативы касаются низкоуглеродной энергетики, расширения зеленых пространств и водосбережения, сообщается на сайте проекта.