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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

TotalEnergies покупает нефтедобывающие оффшорные активы в ОАЭ у испанской CEPSA

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - TotalEnergies подписала соглашение с испанской CEPSA о приобретении ее добывающих активов в Объединенных Арабских Эмиратах с датой вступления в силу 1 января 2023 года, сообщила французская компания.

В число приобретаемых активов входит, в частности, 20-процентная доля участия в оффшорной концессии Satah Al Razboot (SARB), Umm Lulu, Bin Nasher и Al Bateel (SARB и Umm Lulu). Концессия SARB (нефтяное месторождение - ИФ) и Umm Lulu включает в себя два крупных морских месторождения. ADNOC владеет 60% этой концессии вместе с OMV (20%). Концессия управляется ADNOC Offshore.

Кроме того, в составе сделки косвенная доля в концессии Mubarraz в размере 12,88%, принадлежащая Abu Dhabi Oil Company Ltd (ADOC), путем приобретения 20% Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production Co. Ltd (CEPAD) – компании, владеющей 64,4% доли в ADOC. Mubarraz состоит из четырех разрабатываемых морских месторождений.

"Приобретение 20-процентной доли в концессии SARB и Umm Lulu полностью соответствует нашей стратегии, направленной на сосредоточение внимания на недорогих активах с низким уровнем выбросов", - приводятся в сообщении слова главы TotalEnergies Патрика Пуянне.

Запасы и добыча на месторождениях не раскрываются. Ранее CEPSA сообщала лишь, что SARB и Umm Lulu – в числе 20 крупнейших нефтяных месторождений в мире. Компания стала участником концессионного соглашения сроком на 40 лет в феврале 2018 года.

В свою очередь, глава CEPSA Маартен Ветселаар заявил, что продажа этих активов позволит компании ускорить реализацию своего стратегического намерения по перемещению бизнеса в новые устойчивые области, такие как "зеленый" водород или биотопливо, а также развитие первой сети сверхбыстрой зарядки для электромобилей в Испании и Португалии.

TotalEnergies ОАЭ CEPSA
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