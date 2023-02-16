Автомобили "Москвич" отгружены в 11 городов России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Завод "Москвич" отгрузил одноименные автомобили в ряд городов страны, сообщается в телеграм-канале завода.

"Мы уже отгрузили автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" в 11 городов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отгрузки осуществлены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Кемерово и Набережные Челны. Дату поступления и наличие автомобилей необходимо уточнять у официальных дилерских центров представленных регионов.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 г., через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка. Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – "Москвич 3" с ДВС и электрокары "Москвич 3е". План производства на 2023 год – не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электрокаров.