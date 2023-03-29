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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Безработица в России в феврале вновь обновила исторический минимум

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Безработица в России в феврале 2023 года снизилась до 3,5% с зафиксированных в январе 3,6%, второй раз с начала года обновив исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В РоссииКоличество зарегистрированных в РФ безработных снизилось за неделю на 7 тыс.Читать подробнее

Предыдущее минимальное значение в 3,7% было зафиксировано в ноябре 2022 года и удерживалось в декабре прошлого года.

До этого в течение сентября-октября уровень безработицы составлял 3,9%, в августе равнялся 3,8%, в мае-июле удерживался на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в феврале 2023 года составила 2 млн 635 тыс. человек, что на 99 тыс. ниже показателя января 2023 года.

Росстат
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