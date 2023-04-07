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Глава Минэкономразвития допустил, что "низкая безработица с нами надолго"

Глава Минэкономразвития допустил, что "низкая безработица с нами надолго"
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российским работодателями предстоит работать в условиях "весьма сложного, жесткого рынка труда", так как находящаяся на исторически минимальных уровнях безработица, возможно, продолжит снижаться и далее, заявил на форуме по поддержке малого и среднего бизнеса глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"У нас действительно исторически низкий уровень безработицы, и вполне возможно, что исторические рекордные минимумы безработицы еще будут показаны дальше", - сказал он.

"В любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго", - добавил министр, отметив, что с этой точки зрения малый бизнес столкнется с конкуренцией за кадры с крупным бизнесом.

Как сообщал Росстат, безработица в России в феврале 2023 года снизилась до 3,5% с зафиксированных в январе 3,6%, второй раз с начала года обновив исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года). Предыдущее минимальное значение в 3,7% было зафиксировано в ноябре 2022 года и удерживалось в декабре прошлого года.

До этого в течение сентября-октября уровень безработицы составлял 3,9%, в августе равнялся 3,8%, в мае-июле удерживался на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Максим Решетников Минэкономразвития Росстат
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