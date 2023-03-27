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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Количество зарегистрированных в РФ безработных снизилось за неделю на 7 тыс.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных в центрах занятости безработных в РФ за неделю снизилось еще на 7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составил 0,7 %, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных за неделю снизилась ещё на 7 тысяч человек. Количество вакансий в центрах занятости составляет 1,6 миллиона, что превышает число безработных почти в три раза, уровень регистрируемой безработицы - 0,7 %, - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

17 марта в аппарате вице-премьера сообщали о том, что численность безработных составляет 547 тыс. человек.

Голикова добавила, что число работников в простое за неделю снизилось на 10 тысяч человек и составляет 33 тысячи.

Кроме того, фиксируется снижение численности работающих неполное время, она сократилась до 41 тысячи человек.

На Единой цифровой платформе "Работа в России" размещается информация о вакансиях в новых российских регионах, на 19 марта по четырем субъектам было размещено 1 614 вакансий, подчеркнули в аппарате.

Там добавили, что заключены договоры на участие во временных и оплачиваемых общественных работах 32 тысяч человек, уже приступили к работам более 21 тысячи.

В регионах продолжается программа по субсидированию найма. Заявки на участие уже подали более 8 тысяч работодателей на 55 тысяч рабочих мест. По результатам трудоустроено 6,6 тысяч человек, что на 1,6 тыс. больше, чем две недели назад. Лидерами по темпам реализации программы являются Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, отметили в аппарате Голиковой.

Татьяна Голикова
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