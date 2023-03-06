Официальная безработица в России в январе обновила исторический минимум

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В январе уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, обновил исторический минимум и составил 3,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Об этом сообщает аппарат вице-премьера.

"Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тысячи человек", - сказала она.

18 февраля в аппарате вице-премьера сообщали о том, что численность безработных составляла 559 тысяч человек. Таким образом, число зарегистрированных безработных за две недели выросло на 4,6 тысячи.

В простое находятся 49 тысяч работников, что на 35 тысяч меньше чем в начале года.

Продолжается работа по обеспечению занятости в регионах.

"Так, заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах", - пояснили в аппарате Голиковой.

По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тысячу рабочих мест. Наибольшее их число заявлено в Москве - 3,7 тысячи, Красноярском крае - 2,8 тысячи и Республике Татарстан - более 2 тысяч. Уже трудоустроено более 4 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем 2 недели назад, пояснили в аппарате.

Там отметили, что "отдельное внимание на заседании было уделено вопросам трудоустройства граждан России, ранее переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и получения ими государственных услуг в области содействия занятости населения".