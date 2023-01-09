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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Продажи легковых автомобилей в РФ в декабре выросли к ноябрю на 10%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых автомобилей в РФ в декабре 2022 года продолжил восстановление, увеличившись по сравнению с ноябрем на 10%, до 56 745 автомобилей. Это следует из данных совместного предприятия АО "Электронный паспорт" и аналитического агентства "Автостат" – АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК).

Как отмечается в сообщении "Автостата", с мая по сентябрь ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27 458 до 44 398 единиц соответственно. В октябре рынок снизился до 43 308 шт. Восстановительный тренд, возникший в ноябре (рост до 51 525 шт.) продолжился в декабре.

При этом по сравнению с декабрем 2021 года продажи в прошлом месяце были на 58% ниже.

Более 70% всех купленных в декабре новых легковых машин пришлось на российские и китайские бренды. Лидером в марочном рейтинге остается Lada, результат которой в декабре составил 19 677 экземпляров. В частности, Granta - 12 107 шт., Niva Travel и Niva Legend - 3 572 и 2 578 шт. соответственно. За Lada следует "большая китайская тройка" – Chery (7 815 шт.), Geely (4 483 шт.) и Haval (4 406 шт.). Замыкает топ-5 южнокорейская Kia (3 532 шт.). Показатели остальных брендов составили менее 3 тыс. проданных автомобилей.

По подсчетам ППК, за весь 2022 год в России было куплено 626,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 59% меньше, чем в 2021 г.

Методика формирования помесячной статистики авторынка у ППК отличается от той, которую применяет Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), ежемесячно публикующая свой традиционный пресс-релиз о продажах в РФ новых легковых автомобилей и LCV. АЕБ презентует данные, предварительно собранные дистрибьюторами у дилеров марок. ППК учитывает машины, непосредственно переданные владельцам.

Статистика АЕБ, как ожидается, будет опубликована 12 января.

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