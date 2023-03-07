Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Скульптура в форме логотипа у музея АО "Автоваз" в Тольятти Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году выручка "АвтоВАЗа" по РСБУ сократилась в 1,8 раза (на 43,7%), до 169,574 млрд рублей, следует из отчетности компании. Автопроизводитель остался в прибыли, хотя она и упала в 7,2 раза (на 86,2%), до 206,6 млн рублей.

Оборот от продаж в России составил 162,5 млрд рублей (-41,6%), от экспорта - 7,1 млрд рублей (-69,4%). Компания отмечает, что экспорт Lada ведется, в частности, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Египет и другие страны.

Себестоимость продаж снизилась на 40,3%, до 173,7 млрд рублей. В частности, за счет сокращения материальных затрат на 45,2% (до 124 млрд рублей) и поступлений компенсирующих утильсбор промсубсидий на 40,7% (до 35 млрд рублей)

Коммерческие расходы автопроизводителя уменьшились на 37,4%, до 5,2 млрд рублей. В их структуре наиболее значимое снижение произошло по расходам на транспортные услуги (на 45,2%, до 2,3 млрд рублей) и рекламу (на 55,1%, до 987,6 млн рублей).

Управленческие расходы сократились на 6,9%, до 6,1 млрд рублей.

Прочие доходы компании взлетели в 9,4 раза и составили 15,7 млрд рублей. В основном это обусловлено доходом от уступки права требования кредиторской задолженности ЗАО "Рено Россия" (переданный Москве столичный автозавод, ранее принадлежавший Renault) в пользу "АвтоВАЗа" на 12,2 млрд рублей. Также вклад в показатель внесло прощение долга Renault почти на 2,2 млрд рублей.

Прочие расходы автопроизводителя выросли почти в 2,2 раза, до 6,5 млрд рублей. В частности, резерв под снижение стоимости материальных ценностей для снятых с производства автомобилей составил 2,7 млрд рублей.

Совокупный долг компании сократился на 3,9%, до 181,745 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства снизились на 16,6%, до 87,7 млрд рублей. В частности, заемные средства сократились до 82 млрд рублей (-11,5%), прочие долгосрочные обязательства - до 861,4 млн рублей с 6,2 млрд рублей на конец 2021 года.

Краткосрочные обязательства "АвтоВАЗа" выросли на 12%, превысив 94 млрд рублей. Кредиторская задолженность сократилась до 45,7 млрд рублей (-39,8%). При этом показатель краткосрочных заемных средств взлетел почти в 36 раз - до 41,6 млрд рублей с 1,2 млрд рублей на конец 2021 года.

Продажи Lada в России в 2022 году упали на 46,2%, до 188,6 тысячи штук. Наиболее существенный вклад в их снижение внесла Vesta, не выпускавшаяся с весны. Реализация модели за год обвалилась в 3,9 раза (на 74,3%), до 29,2 тысячи штук. В целом, рынок легковых автомобилей и LCV в РФ, который покинули многие европейские и азиатские игроки, по данным АЕБ, в 2022 году рухнул на 58,8%, до 687,4 тысячи единиц. Рыночная доля "АвтоВАЗа" выросла на 6,4 п.п., до 27,4%.

Тольяттинский завод компании сейчас выпускает версии Lada Granta (производство было перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года) Также в начале марта 2023 глжа там стартовал серийный выпуск Lada Vesta нового поколения, производство которой было перенесено в Тольятти из Ижевска.

На ижевской площадке компании к концу года планируется запустить опытное производство e-Largus. Как сообщалось, ООО "Лада Ижевск", прекратив выпуск Vesta прошлой весной, снизило выручку по РСБУ за 2022 год в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд рублей) и получило рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей.

Во второй половине 2023 года "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"). Производственный план на 2023 год составляет 401,6 тысячи автомобилей.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".