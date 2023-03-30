Минэнерго РФ ищет схемы финансирования строительства новых ГЭС и ГАЭС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ ищет решения по источникам финансирования строительства новых ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции), сказал замминистра энергетики Павел Сниккарс журналистам, отвечая на вопрос о перспективах строительства таких электростанций.

"Сейчас идет отработка комплексного механизма поиска источников финансирования, поскольку ГЭС используются не только в энергетических целях, это и транспортное, и сельхозназначение", - сказал он.

По его словам, Министерству экономического развития вместе с другими ведомствами поручено разработать методику макроэкономической оценки строительства ГЭС.

Говоря о ситуации с ГАЭС, замминистра отметил, что "это слишком длинный горизонт планирования".

"Даже инвестиционных решений не принято. Мы понимаем, что нам для построения эффективного энергобаланса они нужны, поэтому как только мы подойдем к решению по механизму финансирования - мы точно будем определять эти субъекты строительства по конкурсу, но нам надо определить условия", - сказал Сниккарс.

Минэнерго выделило восемь наиболее проработанных проектов ГЭС мощностью 4,7 ГВт в Сибири и на Дальнем Востоке, говорил в марте в Госдуме министр энергетики Николай Шульгинов.

В конце 2022 года ведомство рассматривало новые проекты ГЭС и ГАЭС суммарной мощностью 13,5 ГВт (тринадцать проектов ГЭС на 6,5 ГВт, а также семь проектов ГАЭС на 7 ГВт). Для их реализации обсуждались возможные долгосрочные заимствования, предоставление дополнительных налоговых льгот, привлечение к проектам Фабрики проектного финансирования.

При этом в Минэнерго отмечали, что стоимость водохранилищ может быть "вынесена" за пределы проектов и профинансирована из федерального бюджета.

Минэнерго в 2022 году сообщало о необходимости для российской энергетики наличия как минимум 5 ГВт мощностей ГАЭС с 2035 по 2050 годы. "Мы считаем, что нельзя уже терпеть такое (их отсутствие - ИФ). Площадки примерно есть. Мы считаем, что это (должно быть сделано - ИФ) за 2035 годом, в районе 2035-2050", - говорил Шульгинов. Он отмечал, что "хотелось бы быстрее", но в ведомстве понимают "цену вопроса и влияние на рынок".

Речь тогда шла о первой ценовой зоне и о площадках, которые ранее уже были исследованы. Шульгинов пояснял, что в Сибири площадок "пока нет, но задача поставлена".