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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Государства ЕС и G7 не имеют большинства для изменения потолка цен на нефть из РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза и группы G7 пока не пришли к договоренности об изменении потолка цен на российскую нефть, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри.

"Комиссия уже провела свой анализ. Мы находимся в контакте с государствами-членами. Среди них нет большинства, чтобы изменить в настоящее время потолок цен. А также нет большинства и в G7, чтобы это осуществить", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что учрежденный ранее механизм ограничения цен на нефть из РФ предусматривает пересмотр их потолка, и Еврокомиссия играет в этом процессе свою роль, но среди стран ЕС сейчас нет согласия по данному вопросу.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Австралия.

ЕС G7 нефть РФ
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