Brent подорожала до $83,8 за баррель на сокращении добычи ОПЕК+

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут утром в понедельник после того, как ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи.

К 8:10 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,93 (4,92%), до $83,82 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,50 (0,6%), до $79,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $3,84 (5,07%), до $79,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,3 (1,8%), до $75,67 за баррель.

По итогам марта Brent снизилась в цене на 4,9%, по итогам первого квартала - на 7%, пишет MarketWatch. Фьючерсы на WTI потеряли 1,8% и 5,7% соответственно, причем месячное снижение стало для североамериканской марки пятым подряд.

Вечером 2 апреля 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. Заявление было сделало в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в понедельник.

По подсчетам "Интерфакса", общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тысяч б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тысяч б/с, Оман - на 40 тысяч б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тысячи б/с, Кувейт - на 128 тысяч б/с, Ирак - на 211 тысяч б/с, Алжир - на 48 тысяч б/с, Габон - на 8 тысяч б/с.

"Производители явно недовольны недавним падением (цен на нефть - ИФ), которое было скорее спекулятивным, чем вызванным фундаментальными факторами. Скорее всего, им удастся вернуть котировки на уровень выше $80 за баррель, плюс они пытаются превентивно реагировать на меньшее, чем ожидалось, увеличение глобального спроса на нефть в ближайшие месяцы, - сказал MarketWatch аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Министр нефти Саудовской Аравии любит застать рынок врасплох, особенно когда это может навредить спекулянтам, играющим на понижение".