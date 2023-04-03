Индексы РТС и МосБиржи на старте торгов выросли в пределах 1,2%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник ростом blue chips на фоне раллирующей нефти (цена Brent превысила $84 за баррель) после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,2%, до 2481,15 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 1007,85 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар подешевел на 12 копеек, до 77,48 рубля.

Подорожали акции "Роснефти" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3%), "Татнефти" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,3% "префы"), Сбербанка (+1,5% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "ММК" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "АЛРОСА" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Норникеля" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели после отсечки на "Мосбирже" дивидендов за IV квартал акции "ФосАгро" (-3,9%, до 7153 рублей; выплаты - 465 рублей на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,7%), Polymetal (-0,5%).

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