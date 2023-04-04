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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Продажи автомобилей в США в I квартале выросли на 7,5%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в США в первом квартале 2023 года увеличились на 7,5% в годовом сопоставлении, пишет MarketWatch.

В январе-марте 2023 года автопроизводители продали 3,59 млн машин против 3,34 млн машин годом ранее.

Продажи General Motors выросли на 17,6%, Nissan - на 17,3%, Honda Motor Co. - на 11,7%, Hyundai - на 15,5%, Kia - на 21,8%. Stellantis и Toyota ухудшили показатели на 9,1% и 8,8% соответственно.

Средняя процентная ставка автокредитования достигла максимальных за 15 лет 7%, средний размер ежемесячного платежа за новый автомобиль - рекордных $730.

В 2022 году автопроизводители не могли удовлетворить спрос в связи с дефицитом микросхем и продали лишь 13,9 млн машин. Ранее за год продавали примерно 17 млн машин. В этом году продажи составят 14,8 млн автомобилей, прогнозирует аналитическая компания Edmunds.

General Motors Nissan Hyundai Honda США
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