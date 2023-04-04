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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Путин ожидает рост реальных зарплат в РФ на 3-5% в этом году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о планируемом в этом году росте реальных зарплат в стране.

"Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5%, а располагаемые доходы населения - где-то на 2-3%", - сказал глава государства в ходе встречи в Туле с рабочими завода "Тулажелдормаш" во вторник.

По его словам, подобный рост связан с ощутимым снижением уровня инфляции в стране. "Почему? Потому что инфляция у нас совсем другая. У нас пик инфляции был 17%, а сейчас по результатам марта этого года, мы сейчас ее досчитываем, она будет скорее всего меньше 4% и имеет тенденцию к снижению", - сказал Путин.

То есть, пояснил он, "на фоне роста заработной платы инфляция, то есть рост цен, замедляется, значит, реальные доходы граждан должны расти".

При этом президент заметил, что речь идет о средних показателях по стране. "Это средние показатели, и где-то это может быть не так, но в целом они хоть и средние, но отражают общую тенденцию. Это совершенно очевидные вещи", - заявил Путин.

Владимир Путин
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