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Решетников ожидает рост реальных зарплат в РФ в 2023 году более чем на 5%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рост реальных заработных плат в РФ в 2023 году, как ожидается, превысит 5%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в пятницу.

Предыдущий прогноз Минэкономразвития, сделанный в сентябре 2022 года, предусматривал рост реальных зарплат в 2023 году на 2,6%.

"Ожидаем рост доходов населения, в первую очередь - заработной платы. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%", - сказал Решетников, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

Он отметил, что росту "будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры", а также социальная помощь населению - адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

Как сообщалось, в целом за 2022 год зарплаты снизились в реальном выражении на 1,0%.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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