Проект о замещении евробондов доработан с возможностью исключений лишь по решению правкомиссии

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минфин в конце марта направил в правительство доработанную версию проекта указа президента РФ об обязательном замещении еврооблигаций российских заемщиков локальными бондами, оставив в нем возможность исключений из общего требования только по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией.

Сейчас российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Оба эти варианта предусмотрены указом президента РФ от 5 июля прошлого года, и в обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в РФ, получают свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. С начала года Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ обсуждают внесение изменений в пункт указа об исполнении обязательств по евробондам перед российскими держателями, которые бы сделали выпуск "замещающих" облигаций обязательным для заемщиков.

Первая версия проекта указа появилась в начале февраля и предусматривала обязанность российских юридических лиц, имеющих в обращении еврооблигации, не позднее 1 января 2024 года разместить облигации, оплата которых при размещении производится евробондами. Эта норма осталась в мартовском варианте, при этом в обновленном проекте прописана и опция оплаты денежными средствами с целевым использованием этих средств на приобретение евробондов (вариант с оплатой денежными средствами при размещении "замещающих" бондов, в частности, использует "Газпром", который, по данным источников "Интерфакса", принимает участие в обсуждении проекта указа). Объем выпуска локальных облигаций должен быть аналогичен объему выпуска находящихся в обращении евробондов.

Также проектом по-прежнему предусмотрено, что заемщики могут быть освобождены от обязанности заместить евробонды локальными облигациями по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. На основании разрешения правкомиссии такие юрлица смогут осуществлять исполнение обязательств перед держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, в порядке, установленном советом директоров ЦБ (сейчас это раздельный платеж) или в другом порядке, который будет предусматривать разрешение, без выпуска "замещающих" облигаций.

При этом, как ранее, сообщали источники "Интерфакса", в предыдущей версии проекта была предусмотрена еще одна возможность для исключений - предполагалось, что под требование об обязательном замещении не будут подпадать евробонды со сроком погашения до 1 июня 2024 года. Однако в последней версии документа этого пункта нет, говорят собеседники агентства. Кроме того, там появилось уточнение, согласно которому правкомиссия своим решением определяет, каким образом исполняются обязательства по евробондам перед держателями, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, не принявшими исполнение обязательств в виде получения "замещающих" облигаций.

В начале декабря глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обязать российских юридических лиц выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. Необходимость сделать выпуск таких бумаг обязательным глава ВТБ, в частности, объяснял тем, что в текущих условиях инвесторы лишены возможности свободно распоряжаться еврооблигациями, а российские эмитенты не спешат предлагать им вместо них полноценный инструмент, ограничиваясь механизмом раздельных платежей, который структурно проблему не решает. Президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть и представить согласованные предложения по обозначенной главой ВТБ теме, сообщал один из источников "Интерфакса".

Идея сделать выпуск "замещающих" бондов обязательным нашла поддержку у Минфина и ЦБ. "Сейчас действительно это (выпуск "замещающих" облигаций - ИФ) рекомендация. Но в вопросе "замещающих" облигаций мы нацелены на то, чтобы, безусловно, защищались права российских держателей облигаций, и поэтому считаем необходимым переходить от рекомендаций к правилам, и чтобы, как правило, это была обязанность - выпускать "замещающие" облигации", - заявила 10 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что для заемщиков может быть предусмотрена возможность исключения из этого правила по решению правительственной комиссии.

Обязательный выпуск "замещающих" бондов позволит восстановить права российских инвесторов, поскольку они смогут получить взамен евробондов полноценный финансовый инструмент, которым можно торговать, говорил в феврале директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков. Он подтверждал, что предложение сделать выпуск "замещающих" облигаций обязательным было сделано президенту главой ВТБ.

С идей сделать выпуск "замещающих" облигаций обязательным выступала и Ассоциация владельцев облигаций (АВО). В частности, в октябре прошлого года о таких предложениях от АВО сообщала газета "Коммерсантъ".