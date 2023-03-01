Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские юридические лица, имеющие в обращении еврооблигации, будут обязаны предоставить держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются российскими депозитариями, "замещающие" облигации до конца 2023 года.

Как сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, такая норма содержится в проекте соответствующего указа президента. При этом для заемщиков будет предусмотрена возможность освобождения от этой обязанности по решению правительственной комиссии, кроме того, под требование о замещении не будут подпадать евробонды со сроком погашения до 1 июня 2024 года.

Сейчас российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. Оба эти варианта предусмотрены указом президента от 5 июля прошлого года и в обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в России, получают свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

Согласно проекту указа, который находится на межведомственном согласовании, в июльский указ вносится изменение, предусматривающее, что российские юрлица, имеющие обязательства, связанные с евробондами, должны в срок до 1 января 2024 года обеспечить исполнение обязательств перед держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, путем передачи размещенных облигаций таким инвесторам, сообщили источники "Интерфакса".

По их словам, проект предполагает, что заемщики могут быть освобождены от обязанности заместить евробонды локальными облигациями по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Также обязанность по замещению не будет распространяться на еврооблигации со сроком погашения до 1 июня 2024 года включительно. Юрлица, чьи евробонды подпадают под исключения по сроку погашения, а также те, кто получат разрешения не замещать евробонды от правительственной комиссии, смогут продолжать осуществлять раздельные платежи (порядок их осуществления определен советом директоров Банка России).

В начале декабря глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту Владимиру Путину обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций, говорили источники "Интерфакса". Необходимость сделать выпуск таких бумаг обязательным глава ВТБ, в частности, объяснял тем, что в текущих условиях инвесторы лишены возможности свободно распоряжаться еврооблигациями, а российские эмитенты не спешат предлагать им вместо них полноценный инструмент, ограничиваясь механизмом раздельных платежей, который структурно проблему не решает. Президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть и представить согласованные предложения по обозначенной главой ВТБ теме, сказал один из источников.

Идея сделать выпуск "замещающих" бондов обязательным в целом нашла поддержку у Минфина и ЦБ.

"Сейчас действительно это (выпуск "замещающих" облигаций - ИФ) рекомендация. Но в вопросе "замещающих" облигаций мы нацелены на то, чтобы безусловно защищались права российских держателей облигаций, и поэтому считаем необходимым переходить от рекомендаций к правилам, и чтобы, как правило, это была обязанность - выпускать "замещающие" облигации", - сказала 10 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что для заемщиков может быть предусмотрена возможность исключения из этого правила по решению правительственной комиссии.

Директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков также говорил, что министерство поддерживает идею сделать выпуск "замещающих" бондов обязательным. 28 февраля Чебесков сообщил, что соответствующий проект указа сейчас прорабатывают Минфин и ЦБ.