Путин подписал указ об обязательном выпуске "замещающих" облигаций до 1 января 2024 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске российскими заемщиками "замещающих" облигаций в срок до 1 января 2024 года. Текст указа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при размещении осуществляется евробондами или денежными средствами с целевым использованием этих средств для приобретения евробондов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.