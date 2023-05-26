Минэнерго работает над методикой планирования отгрузок хакасского угля по аналогии с Кузбассом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ, правительство Хакасии и РЖД разрабатывают методику планирования отгрузок добываемого в республике угля на экспорт, сообщила пресс-служба министерства.

Вопрос вывоза угля на восток страны обсуждался на встрече замминистра Сергея Мочальникова с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

"Основу методики для Республики Хакасия составляет разработанная Минэнерго методика вывоза угля из Кемеровской области, которая себя отлично зарекомендовала. Действующие временные правила РЖД по вывозу из Кузбасса основаны именно на этой методике. Сейчас ведется доработка документа и согласование с угольными компаниями и правительством региона", - цитирует пресс-служба Мочальникова.

Как сообщалось, летом 2021 года Коновалов отмечал, что угледобывающие компании, работающие в республике, столкнулись с проблемой вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении. Власти региона тогда заявили о необходимости более справедливого доступа к железнодорожной инфраструктуре Восточного полигона и попросили создать "равнозначные условия" (в сравнении с другими субъектами РФ - ИФ) для вывоза угля из Хакасии.

Сообщалось также, что власти другого региона РФ, Иркутской области, также высказывали недовольство существующей схемой вывоза экспортного сырья. В апреле текущего года иркутский губернатор Игорь Кобзев предложил пересмотреть установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении, так как они нарушают сложившийся в регионе баланс добычи твердого топлива.