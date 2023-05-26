Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Минэнерго работает над методикой планирования отгрузок хакасского угля по аналогии с Кузбассом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ, правительство Хакасии и РЖД разрабатывают методику планирования отгрузок добываемого в республике угля на экспорт, сообщила пресс-служба министерства.

Вопрос вывоза угля на восток страны обсуждался на встрече замминистра Сергея Мочальникова с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

В РоссииРЖД предупредили о возможном снижении экспорта угля из ХакасииЧитать подробнее

"Основу методики для Республики Хакасия составляет разработанная Минэнерго методика вывоза угля из Кемеровской области, которая себя отлично зарекомендовала. Действующие временные правила РЖД по вывозу из Кузбасса основаны именно на этой методике. Сейчас ведется доработка документа и согласование с угольными компаниями и правительством региона", - цитирует пресс-служба Мочальникова.

Как сообщалось, летом 2021 года Коновалов отмечал, что угледобывающие компании, работающие в республике, столкнулись с проблемой вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении. Власти региона тогда заявили о необходимости более справедливого доступа к железнодорожной инфраструктуре Восточного полигона и попросили создать "равнозначные условия" (в сравнении с другими субъектами РФ - ИФ) для вывоза угля из Хакасии.

Сообщалось также, что власти другого региона РФ, Иркутской области, также высказывали недовольство существующей схемой вывоза экспортного сырья. В апреле текущего года иркутский губернатор Игорь Кобзев предложил пересмотреть установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении, так как они нарушают сложившийся в регионе баланс добычи твердого топлива.

Минэнерго РЖД Хакасия Кузбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под воздействием противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под воздействием противоречивых факторов

Япония расширила антироссийские санкции

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Росздравнадзор был с октября в курсе планов Johnson & Johnson вывести линзы из ассортимента

Индекс МосБиржи снизился на 0,2%, ниже 2650 пунктов

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

Контрольный пакет "Яндекса" сохранится за менеджментом

Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });